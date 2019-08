Barcellona, cosa manca: l'equilibrio latita, ma si cerca Neymar

© foto di J.M.Colomo

Neymar o non Neymar, questo è il grande dilemma di un Barcellona che vuole piazzare il colpo dell’estate. La dirigenza blaugrana ha comunque effettuato investimenti pesanti sul mercato, l’arrivo di Griezmann può dare ancor più qualità ad un attacco già stellare di suo. L'ex Atletico Madrid può esplodere definitivamente con i catalani, ma c'è anche il rischio di rimanere fuori dalle scelte di Valverde. Il tecnico, infatti, dovrà essere attento nella gestione della squadra, soprattutto con un eventuale ritorno di Neymar.

In attesa dell’arrivo di O’Ney Valverde cercherà di schierare la miglior formazione possibile, anche se serve ancora qualcosa, soprattutto per quanto riguarda la fase difensiva. Manca l'equilibrio già senza il brasiliano, in caso di 4-3-3 o 4-2-3-1 i catalani potrebbero concedere troppo spazio in fase di non possesso e in Europa scelte del genere possono costare parecchio.

COSA MANCA - In attacco c’è solo l’imbarazzo della scelta, probabilmente ci sarà anche una cessione di livello. Coutinho può andarsene e nonostante le smentite il brasiliano è comunque in cima alla lista dei desideri del Paris Saint-Germain. Nelle ultime ore si è fatto avanti il Bayern Monaco che può assicurare al calciatore più minuti e delle ambizioni maggiori rispetto alla società transalpina.

I problemi maggiori riguardano la difesa, Umtiti non ha mai convinto il tecnico. Servirebbe un centrale da affiancare a Piqué, ma al momento non ci sono nomi sul taccuino della dirigenza dei catalani. In mediana, invece, ci sono più esuberi che titolari: Rakitic e Vidal potrebbero partire, ma l’arrivo di De Jong e la conferma di Arthur e Busquets permetterà al tecnico di poter utilizzare diversi moduli.

OGGI GIOCHEREBBE COSÌ - Il marchio di fabbrica dei blaugrana rimarrà il 4-3-3, ma attenzione ad un 4-2-3-1 tutto fantasia. Il dubbio maggiore riguarda Antoine Griezmann, nuovo arrivo in attacco. Il francese verrà inserito su una delle due corsie anche se non ha giocato spesso in quel ruolo e con un modulo simile.

(4-3-3): Ter-Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Umtiti, Jordi Alba (JUNIOR FIRPO); Rakitic, Busquets, DE JONG; Messi, Suarez, GRIEZMANN. All: Valverde (confermato).