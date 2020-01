Barcellona, per l’estate si guarda in Italia: Milenkovic, Lautaro e De Ligt

Il Barcellona sta già iniziando a muoversi in vista della prossima estate quando saranno due le priorità per rinforzare la rosa: un difensore centrale che possa, col tempo, sostituire Piqué e un attaccante che sostituisca Luis Suarez. Per il primo ruolo i catalani seguono ancora Matthijs de Ligt della Juventus, nonostante le parole del suo agente Mino Raiola e un contratto molto lungo coi bianconeri firmato appena pochi mesi fa. Gli altri nomi sulla lista, secondo quanto riferito da AS sono quelli di Christiensen del Chelsea, Diego Carlos del Siviglia e di un’altra conoscenza del calcio italiano come Nikola Milenkovic della Fiorentina.

Capitolo attacco - Per rinforzare l’attacco invece il club catalano continua a seguire la situazione di Neymar a Parigi con la, neanche tanto, segreta speranza che il giocatore possa tornare in Catalogna. C’è poi l’interesse per un altro ex Barça, anche se solo nelle giovanili, come Dani Olmo che sta brillando con la maglia della Dinamo Zagabria, ma anche in questo caso si guarda in Italia: obiettivo Lautaro Martinez dell’Inter che al momento sarebbe il grande obiettivo dell’estate per il club blaugrana.