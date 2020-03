Barcellona su Lautaro Martinez, ma Bartomeu frena: "In estate soprattutto scambi"

Se l'Inter pretenderà davvero l'intero ammontare della clausola rescissoria di Lautaro Martinez, per il Barcellona l'affare non sarà semplice. A Mundo Deportivo infatti il presidente catalano Bartomeu ha voluto chiarire quale sarà il filo conduttore del mercato blaugrana nei mesi a venire: "La politica di rafforzamento della rosa non cambia, Abidal e Planes continuano a lavorare per allestire la squadra, anche se in questa estate ci saranno soprattutto scambi; non ci saranno tanti soldi, così tanti soldi, ma ci saranno più scambi. Lautaro e Neymar? Non posso parlare di nomi, il Barça andrà sul mercato per concludere le operazioni che riterrà appropriate. Siamo un club mondiale e la capacità di acquisto non ci manca".