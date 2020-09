Barcellona tra caso Messi e nuove elezioni: la data può slittare da marzo a maggio

Non solo il caso Messi, in casa Barcellona continua a tenere banco anche la questione elezioni. Come scrive oggi Mundo Deportivo, il calendario della Liga 2020-2021 ha lasciato poco margine di manovra a Bartomeu per fissare la data ufficiale. Se si esclude il 4 aprile, in piena Settimana Santa, l'altra ipotesi più concreta è infatti quella del 9 maggio in occasione di Barça-Atletico Madrid. Una sfida che assicurerebbe una grande presenza di socios allo stadio, anche se ben più lontana rispetto alla prima previsione marzo.