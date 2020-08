Barcellona umiliato dal Bayern Monaco a Lisbona: la photogallery della sfida

vedi letture

Sconfitta durissima, sostanzialmente una vera e propria umiliazione per il Barcellona, che potrebbe segnare la fine dell'avventura in blaugrana di Setien e di diversi giocatori del collettivo catalano. Il Bayern Monaco a Lisbona passeggia sulle macerie iberiche, con quattro gol per tempo ai danni di ter Stegen: risultato pesantissimo ma meritato per i bavaresi, che vanno a velocità doppia rispetto agli avversari. Finale: Barcellona 2, Bayern Monaco 8. Di seguito le migliori immagini della sfida: