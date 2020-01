© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Arturo Vidal e il suo entourage non hanno apprezzato le parole del nuovo tecnico del Barcellona Quique Setien, che oggi in conferenza stampa ha fatto capire al centrocampista cileno che deve guadagnarsi il posto da titolare. Le sue dichiarazioni hanno infastidito il giocatore da tempo nel mirino dell’Inter. Per questo, come riportato da Fcinternews.it, all'inizio della prossima settimana il suo agente Fernando Felicevich chiederà lumi ai dirigenti del Barça. Sullo sfondo resta vigile l'Inter, che - qualora riuscisse a monetizzare bene dalle cessioni di Matias Vecino e Matteo Politano - potrebbe regalarsi una ciliegina last minute. Ecco perché il nome di Arturo Vidal al netto dell'arrivo di Christian Eriksen non è ancora da depennare dalla lista interista.