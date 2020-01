© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In attesa che la trattativa fra Barcellona e Inter si sblocchi e gli permetta di tornare in Italia per essere allenato da Antonio Conte, il centrocampista Arturo Vidal si è presentato regolarmente al primo allenamento del 2020 della squadra catalana. In molti, in casa Barça, attendevano questo giorno per vedere cosa avrebbe fatto il cileno dopo che una settimana fa aveva denunciato il Barcellona per i premi non pagati (valore 2,4 milioni di euro) aprendo un contenzioso che da agli occhi della dirigenza viene visto come un tentativo di forzare la mano per tornare in Italia e vestire la maglia nerazzurra. Nonostante ciò però il Barcellona al momento non ha alcuna intenzione di far partire Vidal considerandolo importante nelle rotazioni del centrocampo sopratutto dopo aver ceduto in prestito Alena al Betis.