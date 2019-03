Barella: "Ruberei il talento di Verratti. Sogno di vincere in azzurro"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il centrocampista del Cagliari e della Nazionale Italiana, Nicolò Barella, ha risposto alle domande dei tifosi sul profilo Twitter della Nazionale azzurra: "Gigi Riva per me è stato importantissimo, sono cresciuto nella scuola calcio dedicata a lui, per me è una figura importantissima. Perché ho scelto il numero 18? Non l'ho scelto, sono tornato dal prestito al Como e c'era quel numero libero. Il mio idolo da piccolo era Dejan Stankovic, poi crescendo ho apprezzato Daniele Conti come calciatore e come uomo. Vorrei rubare il talento di Verratti. L'esordio in Nazionale è stato emozionante, non me lo sarei mai aspettato ma è successo e sono contento. Il sogno è quello di vincere qualcosa in azzurro".