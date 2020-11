Barnett sulla FIFA: "Parte da una posizione ignorante. Lavoriamo perché i calciatori guadagnino"

Jonathan Barnett, proprietario della Stellar - una delle agenzie di procuratori più importante al mondo - ha parlato al World Football Summit della regolamentazione che la FIFA vorrebbe introdurre sugli agenti. “La FIFA non ha assolutamente idea di cosa gli agenti ora facciano per i calciatori. Parlano da una posizione completamente ignorante. Io ho un’organizzazione molto grande con una corporazione americana. Ora non controlliamo più quello che capita a un giocatore sul campo, ma lo seguiamo 365 giorni all’anno. Abbiamo persone che seguono il marketing, i social network. Nel 1966 l’Inghilterra vinse la Coppa del Mondo: otto di loro hanno dovuto vendere i loro memorabili per sopravvivere. Sono stati seguiti dalla FIFA? Dai club? No. Nella nostra agenzia lavoriamo perché non succeda più, vogliamo curare al massimo anche la finanza”.