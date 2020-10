Barreca: "Torino, volevo restare ma non ho rimpianti. Alla Fiorentina per rilanciarmi in A"

vedi letture

Il laterale della Fiorentina, Antonio Barreca ha ripercorso anche le sue origini calcistiche in maglia granata nel giorno della sua presentazione ufficiale. Queste le sue dichiarazioni in merito al ritorno in Serie A e all'addio al Torino del 2018: "Questa nuova avventura alla Fiorentina significa per me rilanciarmi in Serie A. Ho fatto delle esperienze piuttosto positive all'estero e oggi sono molto motivato per questo ritorno nel mio Paese"

Che ricordo ha del Torino?

"Sono cresciuto in maglia granata e tengo ancora molto al Toro. Come ogni giovane speravo di fare tanti anni nella squadra in cui ero sbocciato, questo non è accaduto e non ho comunque rimpianti. Sono felice di quello che ho fatto fino ad oggi".