Bartomeu come Ferlaino: l'ex presidente del Napoli si impuntò per trattenere Maradona

La storia di Lionel Messi e il Barcellona ricorda per certi versi quella di Diego Armando Maradona. Scrive Mundo Deportivo: "Maradona vinse la Coppa Uefa nel 1989 con il Napoli. Al termine di quella partita, disse a Ferlaino che sarebbe voluto andare via. Diego aveva un contratto e il presidente voleva farlo rispettare a tutti i costi. Dopo un'estate di discussioni e provocazioni, il calciatore rimase a Napoli e vinse il secondo Scudetto della storia, nonostante avesse dichiarato di non avere più la testa per giocare nel campionato italiano. Nel giorno della festa, Ferlaino disse di aver fatto bene a non cedere". Chissà se Bartomeu riuscirà nella stessa impresa.