Barzagli dice no al ritorno alla Juve: dopo l'addio a Sarri non rientrerà anche con Pirlo

Andrea Barzagli non tornerà alla Juventus. lo spiega Tuttosport oggi in edicola: ex compagno di Andrea Pirlo alla Juventus, uno dei pilastri della BBC bianconera, era tornato alla Juve nello staff di Maurizio Sarri ma c'era stato poi l'addio in Primavera. Barzagli ha deciso di prendersi un anno sabbatico e non ci sarà il ritorno neppure con l'arrivo di Pirlo.