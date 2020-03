Bastoni: "Impossibile non pensare all'Europeo in azzurro, ma prima voglio vincere con l'Inter"

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, il giovane centrale dell'Inter Alessandro Bastoni ha svelato anche il suo sogno a tinte azzurre: "Sarei sciocco a dire che non faccio un pensiero all'Europeo, impossibile non farlo. L’Italia è la maglia di tutti, non ci sono tifosi, è il sogno di chiunque. E anche il mio".

È questo il suo prossimo traguardo?

"No, il traguardo me lo tengo per l’Inter: tengo a questo club, voglio vincere qui. E, se si torna a giocare, siamo ancora in corsa su diversi fronti per farlo già in questa stagione".