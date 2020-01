Bastoni scuote l'Inter, mediana e attacco sottotono. I voti di TMW

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

LECCE-INTER 1-1 - 72' Bastoni, 77' Mancosu



Handanovic 6 - Poco impegnato, non può nulla sulla conclusione da due passi di Mancosu.

Godin 6 - Si rivede titolare ed è un valore aggiunto anche in fase di costruzione. Efficace nelle chiusure, rude quanto basta. (Dal 68' Bastoni 6.5 - Entra e dopo quattro minuti sblocca la partita, con un'incornata da vero ariete dell'area di rigore. Cinque minuti dopo Mancosu è più lesto di lui nell'andare a concludere a rete).

De Vrij 6.5 - Regista arretrato, gioca una partita attenta concedendo praticamente nulla ai due attaccanti avversari

Skriniar 6 - Gioca più alto ma è meno efficace dei compagni di reparto in fase di impostazione. Qualche concessione agli avversari macchiano la sua prova.

Candreva 5 - Ammonito nel primo tempo, viene condizionato dal giallo. Parte benino ma col passare dei minuti incide sempre meno quasi sparendo.

Barella 5.5 - Rischia di farsi molto male nei primi minuti per un'entrata di Donati. Si riprende e con Sensi e Brozovic fa girare palla cercando di imbeccare le punte. Non riesce a uscire dalla ragnatela salentina e nel secondo tempo non riesce ad alzare il ritmo.

Brozovic 6.5 - Il più positivo della mediana. Perno fondamentale della manovra nerazzurra. Il gioco passa dai suoi piedi e non solo, perché si fa vedere e sentire quando dà una mano in difesa. Ispira Lukaku, duetta anche con il centravanti sfiorando il gol in un paio d'occasioni. Il palo gli nega la gioia personale. (Dall'82' Borja Valero sv).

Sensi 5.5 - Testa alta e piede fino, sa giocare il pallone ma oggi pomeriggio con scarsa efficacia. Il Lecce piazza il muro, lui è troppo leggero per sfondarlo. (Dall'82' Sanchez sv).

Biraghi 6- Prestazione così così riablitata con un cross perfetto, di quelli che uno si aspetta da un esterno.

Lukaku 5.5 - Ci mette il fisico e prova a smistare i palloni che arrivano da centrocampo, provando a imbeccare spesso e volentieri Lautaro Martinez. Ma un giocatore come lui non può farsi ingabbiare, per giunta dalla difesa più perforata della Serie A. Nel primo tempo un tiro, nella ripresa zero.

Lautaro 5 - Gira intorno a Lukaku, duetta che è un piacere col belga ma nella finalizzazione lascia a desiderare. Mira da aggiustare, pomeriggio tutt'altro che indimenticabile.