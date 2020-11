Bastoni: "Sia io che l'Inter vogliamo il rinnovo, ci sta lavorando chi di dovere"

Alessandro Bastoni, difensore dell'Inter, dopo il successo contor"Abbiamo sbagliato l'atteggiamento nel primo tempo. Forse abbiamo pagato gli impegni in nazionale, tanti sono tornati tre giorni fa. Ma non possiamo concedere un primo tempo così".

Marotta ha parlato della possibilità rinnovo, tu come rispondi?

"La volontà c'è da parte di entrambi. Sta lavorando chi di dovere, io penso solo a far bene sul campo".

Sei pronto a diventare un perno di Inter e Nazionale?

"Ci sto lavorando. So che sono ancora giovane, ma non la prendo più come una scusa. Penso a far bene giorno dopo giorno. Mi tengo stretto anche gli insegnamenti di Parma. Sono consapevole di poter migliorare ancora tanto".