Bastoni: "Temevo di non essere da Inter, fra 10 anni mi vedo ancora qui. Magari come capitano"

Lunga intervista ad Alessandro Bastoni sulle pagine odierne de La Gazzetta dello Sport. Il giovane difensore dell'Inter ha raccontato prima di tutto il suo trasferimento in nerazzurro, ma anche le sue paure e i suoi sogni: "Sa come è andato il mio trasferimento all’Inter? Il mio procuratore, Tinti, mi convoca all’autogrill a Parma. Scendo dall’auto, inizia a parlare, mi fa: 'Ti vuole l’Int...'. Non l’ho fatto neppure finire: 'Sì sì, andiamo'. Dei 31 milioni di valutazione ho saputo dopo".

Il classe '99 ha ammesso, dopo la scelta, di aver dubitato però almeno un po' di sé stesso e delle sue qualità: "Temevo di non essere all’altezza dell’Inter, ma Conte mi chiamò prima di arrivare in ritiro. Mi tenne al telefono 15 minuti, mi disse: 'Di cosa ti preoccupi'? Se sei all’Inter c’è un motivo, presto lo scoprirai. Sei qui perché ti ho voluto io”.

E, sul futuro, per Bastoni non sembrano esserci dubbi: "Dove mi vedo tra 10 anni? All’Inter, con qualche trofeo in bacheca. E magari capitano".