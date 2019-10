Gabriel Omar Batistuta, a margine della presentazione del suo film, ha parlato a Sky Sport anche del caso Icardi: "Segna tanto, non so perché l'Inter lo abbia dato via, non lo capisco davvero. I problemi con lo spogliatoio possono essere una giustificazione ma il problema doveva essere davvero grave. Io lo terrei sempre".

A breve tutta l'intervista integrale.