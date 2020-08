Bayern Monaco, Gnabry: "Il nostro spirito è venuto fuori. Felicissimo per Coman"

Intervistato da BT Sport, il giocatore del Bayern Monaco Serge Gnabry ha commentato così il trionfo in Champions League ai danni del Paris Saint-Germain: “Vincere il trofeo oggi è la cosa migliore che poteva accaderci, credo che tutta la stagione abbiamo lavorato nel modo giusto. Lo spirito di cui abbiamo sempre parlato alla fine è venuto fuori e noi siamo felici di essere la miglior squadra d’Europa. Il PSG? Era una finale, il PSG era venuto per vincere, noi volevamo vincere ed è sempre difficile giocate una partita del genere. Nessuno si è arreso facilmente e alla fine siamo riusciti a superare le difficoltà. Fino allo 0-0 la partita è stata aperta, loro hanno tantissimo talento in attacco con Neymar, Mbappé e Di Maria e non è stato facile fermarli. Siamo stati fortunati che loro non abbiano segnato e sono felice che invece ci siamo riusciti noi. Coman? Ci ha aiutati tantissimo, per lui è incredibile aver segnato dopo essere stato fuori a lungo per infortunio. Sono felicissimo per lui".