Bayern Monaco, Perisic bocciato: niente riscatto. L'Inter vuole venderlo

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Bayern Monaco avrebbe bocciato Ivan Perisic, per il quale non eserciterà a giugno l'opzione di riscatto dall'Inter dopo il prestito di questa stagione. Lo afferma la Bild: le prestazioni del croato non hanno soddisfatto la dirigenza bavarese, e pertanto, scrive il quotidiano tedesco, il croato utilizzerà la seconda parte della stagione per cercare di sponsorizzarsi meglio e trovare un nuovo club, perché l'Inter vuole venderlo. In questa stagione, in 19 presenze, Perisic ha segnato quattro gol con sei assist. Lo riporta Fcinternews.it.