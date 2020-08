Bayern Monaco, Rummenigge: "Perisic mi piace e il mister è molto contento di lui"

vedi letture

Il CEO del Bayern Monaco, Karl Heinz Rummenigge, intervenuto ai microfoni di Sky, ha parlato anche del futuro di Ivan Perisic: "Ha disputato una stagione buona. Ha un rendimento stabile. Non è spettacolare, ma fa gol e assist. Il mister punta su di lui. Quando ci siamo qualificati per la fase finale della Champions ha accettato di rimanere per meno soldi. Resterà? Non lo so, ma il giocatore mi piace ed il mister è molto contento di lui".