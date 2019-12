© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Svincolato dopo la parentesi al Sion, Valon Behrami è pronto a tornare al Genoa. Oggi pomeriggio il calciatore era già presente a Pegli dove si è allenato con la squadra e dove ha ritrovato Danide Nicola, che lo aveva già allenato a Udine e che lo ha voluto con sé anche in rossoblu. In serata sono arrivate anche le prime dichiarazioni da ‘quasi’ giocatore del Genoa: “Felice di tornare in A col Genoa? Sono partito da qua, quindi tornare qui sarebbe splendido”, riporta Gianlucadinarzio.com.

Domattina lo svizzero sosterrà le visite mediche, dopodiché si procederà con il tesseramento fino al termine della stagione.