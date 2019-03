© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Andrea Belotti, attaccante del Torino, ha rilasciato una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport. Queste alcune battute sul suo arrivo in maglia granata: "Ero in Austria in ritiro col Palermo per due settimane e c’era la sosta di Ferragosto. Torno a Palermo perché nel frattempo mi ero fidanzato. Sapevo che c’era qualche contatto, il presidente Cairo diceva: “Devi andare via da Palermo”, poi diceva “no devi rimanere” e verso Ferragosto, mancava poco alla fine del mercato, mi chiama e mi dice “Domani mattina devi partire e andare a Torino, firmiamo e ti alleni”. Se mi avevano cercato altre squadre oltre al Torino? C’erano l’Atalanta, il Sassuolo, principalmente loro due. Anche la Sampdoria. Però io ero più attratto dal Torino e dal progetto di Cairo".