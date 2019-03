© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Andrea Belotti, attaccante del Torino, ha rilasciato una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport. Queste alcune battute sull'esperiena al Palermo: "Gattuso è stato il mio primo allenatore. Ma non l’ho vissuto tantissimo perché sono arrivato alla fine del mercato e quindi non avevo fatto il ritiro. Poi ero andato in Nazionale due settimane. Quando sono arrivato io il campionato era già iniziato e ho fatto quattro settimane con lui. Non più di tanto, il tempo di conoscerlo. Lui è stato esonerato dopo Bari-Palermo e proprio in quella partita mi fece esordire. Però per me è stata un’emozione perché, essendo io tifoso del Milan da piccolo, avere come allenatore un giocatore rossonero, per il quale avevo tifato, era qualcosa di magico. Poi è arrivato Iachini e abbiamo iniziato a vincere".