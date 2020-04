Benatia su Pjanic: "Vuole restare alla Juve e tornerà presto il più forte di tutti"

Mehdi Benatia, ex difensore della Juventus ora all'Al Duhail, ha parlato della situazione di Miralem Pjanic in bianconero nel corso di una lunga intervista rilasciata a Tuttosport: "Questo stop gli farà bene per recuperare le forze e tornare il più forte d'Italia oltre che tra i migliori al mondo. Ha ancora tre anni di contratto e non me l'immagino altrove. E' vero che ogni mercato ha la possibilità di andare via, c'è il PSG che è interessato per esempio e lo ha cercato anche il Real Madrid, ma ha sempre prevalso l'amore per la Juve. In bianconero sente la fiducia e nello spogliatoio è un leader. E' vero che le cose possono evolvere ma se dipenderà da lui, resterà a Torino a me non ha mai detto di voler cambiare".