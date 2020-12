Benevento, Barba orgoglioso: "Felice per il contributo che sto dando"

Tra i migliori in campo nella sfida tra Benevento e Parma c'è senza dubbio il difensore Federico Barba, impiegato prima come esterno e poi come difensore centrale dopo l'uscita di Tuia. Ecco le sue dichiarazioni ai microfoni di OttoChannel:

Lei sa giocare in più ruoli, è questo il suo punto di forza?

“La duttilità l’ho dimostrata nello scorso campionato, sono a disposizione e sto trovando continuità. Mi piace di più concentrarmi sulla squadra, era uno scontro diretto e non perdere in trasferta ci fortifica e non poco. Devo dire che abbiamo avuto anche la possibilità di vincerla, ma non possiamo che tornare a casa assolutamente soddisfatti e con certezze di un certo tipo”.

E' evidente, però, che lei sia uno dei giocatori più apprezzati dal pubblico e dagli addetti ai lavori. Oggi ha giocato una gara intelligente, a cospetto di gente come Gervinho che fa della rapidità la sua arma migliore...

“Sono contento per i complimenti, giocare in più posizioni è sempre stata un’arma in più per me. Sono contento che le mie prestazioni stiano aiutando il Benevento a portare a casa i risultati, avevamo soltanto bisogno di un pizzico di fiducia dopo qualche passo falso che ci ha fatto male. Quanto alla gara di oggi, è vero che sono stato propositivo nelle ripartenze, ma ho il rimpianto per un cross semplice che ho sbagliato. Sono rammaricato, devo rivedere le immagini per correggere queste piccole cose che possono fare la differenza. La palla giusta poteva consentire ai nostri attaccanti di sbloccare lo 0-0, ma va bene così. In fase difensiva ho seguito le indicazioni del mister, mi sono adattato alle caratteristiche offensive degli esterni poichè mantenere la posizione diventa fondamentale quando affronti un avversario con individualità di un certo livello e con grande rapidità. A proposito di fase difensiva, voglio fare un grosso in bocca al lupo a Caldirola e lo aspettiamo presto in campo".

Atleticamente sembra in crescita, ha messo definitivamente da parte ogni problema?

“Ho dovuto seguire un protocollo anche duro, sportivamente parlando. Non ho mai avuto un giorno libero, ho lavorato tanto per trovare una buona condizione atletica e mettere definitivamente da parte infortuni e problemi. E' come se mi avessero assegnato i compiti per casa, da mattina a sera ero concentrato e seguivo alla lettera le indicazioni dello staff. Sono rientrato prima del previsto, ho garantito un buon livello anche quando non ero al 100%. Ora sto giocando con continuità e sono pronto per questo tour de force in cui tutti dovremo dare un contributo importante per la causa giallorossa”.

Cosa è cambiato nella vostra testa dopo lo 0-3 con lo Spezia?

“Credo che quel periodo negativo e con qualche sconfitta di troppo vada analizzato con attenzione. A Verona disputammo un’ottima partita, la ricordo bene e con rammarico. Si può anche perdere contro un avversario così forte, ci mancherebbe, ma fu un buon Benevento. Poi arrivò la sconfitta con lo Spezia e sembrava ci fossimo complicati i piani. E’ chiaro che qualcosa di differente c’è rispetto al passato, lo possiamo notare anche dal numero di ammonizioni. In alcune circostanze anche spendere bene i cartellini può essere segno di un salto di maturità e di un adattamento diverso alla categoria”.