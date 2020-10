Benevento-Bologna 0-0 al 45', tanto agonismo, poche occasioni: Montipò protagonista

Si è da poco concluso il primo tempo di Benevento-Bologna. Al termine dei primi 45 minuti il punteggio è ancora fermo sullo 0-0

Le scelte iniziali - Mister Inzaghi regala la prima maglia da titolare a Iago Falque, rimasto in panchina nella scorsa sfida con l'Inter. Con l'ex Torino c'è Moncini in attacco, mentre Caprari agirà sulla trequarti. Nel Bologna conferma per Hickey: il nuovo acquisto dei rossoblù parte di nuovo dal primo minuto. Emergenza in difesa, al fianco di Tomiyasu c'è Medel.

Parte bene il Bologna - La squadra di Mihajlovic inizia la gara con il piede sull'acceleratore. Prima ci prova Soriano con una conclusione dalla distanza, poi De Silvestri ha una buona occasione, ma il suo colpo di testa è troppo debole e centrale per impensierire Montipò.

Si ferma Moncini - Subito un cambio forzato per il Benevento. Dopo 13 minuti si ferma Moncini per un problema muscolare. Al suo posto entra Lapadula.

Fuori anche Medel - Tegola anche per il Bologna, fuori Gary Medel. Il centrocampista del Bologna, schierato in difesa vista l'emergenza, è costretto ad uscire dal campo in lacrime. Al suo posto dentro Danilo.

Barrow si divora il vantaggio - Poco prima della mezz'ora il Bologna ha una colossale occasione per passare in vantaggio. Barrow con una finta entra in area, prova a superare anche Montipò ma il portiere del Benevento, con un colpo di reni, riesce a deviare la conclusione a botta sicura dell'attaccante del Bologna.

Ancora Montipò protagonista - Al minuto numero 40 Montipò salva ancora una volta il Benevento, questa volta su Skov Olsen: il 11 del Bologna, in area, tira con poca convinzione, favorendo così la grande parata dell'estremo difensore delle Streghe.