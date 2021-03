Benevento, Foggia: "Contro la Juve successo talmente bello che... mi sono infortunato"

Parlando ai microfoni di Sky, il direttore sportivo del Benevento Pasquale Foggia rivela le conseguenze del successo colto contro la Juve nello scorso weekend: "Mi sono infortunato. Alzando il presidente mi è venuto il classico colpo della strega, ma è stata un'emozione bellissima. Venivamo da un momento di sofferenza e vincere contro la Juventus per noi è storia. Per un presidente che vive di passioni ed emozioni come il nostro, regalargli una gioia del genere è stato qualcosa di stupendo. E' stata una domenica da ricordare per sempre, di quelle che si racconteranno a figli e nipoti".