Benevento, il Las Palmas punta Iemmello per l'attacco: interessa ai gialloblù dal 2017

vedi letture

Il Las Palmas punta Pietro Iemmello del Benevento. Come riporta Sky Sport, il club di Segunda División avrebbero messo nuovamente nel mirino l'attaccante appena rientrato dal prestito al Perugia, che alle Canarie è un nome caldo ormai dal 2017, quando in panchina c'era mister De Zerbi. Contatti in corso tra le due società, Iemmello può volare in Spagna.