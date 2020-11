Benevento, Inzaghi: "Quando arrivai c'era tristezza, oggi giochiamo contro la Juve"

vedi letture

Dalla delusione alla sfida contro la Juventus. Quanti passi avanti per il Benevento di Filippo Inzaghi, domani in campo al cospetto dei bianconeri: "Quando sono arrivato a Benevento, c'era un'aria di grande tristezza perché avevamo perso una gara importante di Serie B (il riferimento è alla semifinale dei playoff persa contro il Cittadella l’anno prima del suo arrivo, ndr). Oggi abbiamo la possibilità di giocarcela contro la Juventus ed è un momento molto bello per la società, per il presidente e per il direttore sportivo. Ci mancherà il nostro stadio, anche per la gente sarebbe stata una soddisfazione enorme. Anche a Firenze non ci davano per favoriti, sembrava non ci fosse partita. Vedremo domani cosa succederà".

Qui tutte le parole di Inzaghi.