Benevento, Maggio: "Manca poco alla festa: stiamo sereni. Futuro? Ora penso alla promozione"

Christian Maggio, difensore e capitano del Benevento, si è fermato ai microfoni di DAZN dopo il pareggio contro l'Empoli: "Sapevamo che non era facile, l'Empoli si sta giocando tutto per arrivare ai playoff. È stata una partita bella e combattuta. Dispiace non aver vinto ma la festa è solo rimandata: speriamo di farla lunedì".

I tifosi?

"Dispiace non averli con noi, ci mancano tanto. Però in città ci hanno fatto sentire il loro calore e manca poco alla festa: stiamo tranquilli e sereni".



La promozione dopo quella nel 2004 con la Fiorentina?

"Sono sempre emozioni forti, noi lavoriamo per emozionare i tifosi e noi stessi. Lavoriamo sodo tutta la settimana per gli obiettivi, ci manca un piccolo passo per raggiungere quello che sarebbe indescrivibile".

Resta al Benevento il prossimo anno?

"Il mio primo obiettivo è andare in Serie A. Con la società ho già parlato, siamo sereni e tranquilli. Troveremo il miglior accordo".