© foto di Stefano Di Bella

Alfredo Donnarumma del Brescia o Andrea La Mantia del Lecce. Sono questi i nomi caldi in casa Benevento per rinforzare ancor di più la rosa a disposizione di Inzaghi e chiudere definitivamente il discorso per la promozione in Serie A. Il secondo era quello che appariva più vicino visto che, come rivela Il Mattino, i due club avevano trovato già l’accordo prima dell’exploit del centravanti a novembre (due reti in tre gare), ma i rapporti sarebbero stati riallacciati negli ultimi giorni. L’altro nome invece è quello di Donnarumma su cui però la concorrenza è altissima – dalla Cremonese al Genoa – e che Cellino non vorrebbe cedere se non davanti a offerte importanti. Tramonta invece l’ipotesi Alberto Paloschi della SPAL.