Benevento, si lavora in visto dell'esordio in campionato contro la Sampdoria

Continua la marcia di avvicinamento del Benevento, in vista dell'esordio contro la Sampdoria in campionato sabato pomeriggio a Marassi.

I giallorossi, reduci dalla proficua amichevole di sabato scorso contro la Lazio, affronteranno tre gare in una settimana.

Mercoledì 30, infatti, al Vigorito sarà di scena l'Inter nel recupero della prima giornata e la domenica successiva, arriverà il Bologna.

Un mini tour de force per la formazione di Inzaghi, che vuole portare a casa quanti più punti possibile, per partire bene e senza affanni.

Il tecnico piacentino, che si è detto soddisfatto dopo l'amichevole contro la squadra di suo fratello, è consapevole che partire bene, consentirebbe alla sua squadra di incamerare punti importanti che potrebbero rivelarsi decisivi nel prosieguo del torneo.

Capitolo mercato : è praticamente fatta per l'arrivo in giallorosso di Iago Falque, che arriverà a Benevento, dal Torino, con la formula del prestito secco.

Altro colpo importante messo a segno da Pasquale Foggia, il settimo dall'inizio della sessione di calciomercato.