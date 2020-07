Benevento, Vigorito: "Inzaghi è il calcio, c'è armonia, passione e comunità di intenti"

Oreste Vigorito, presidente del Benevento, intervistato da B Magazine, parla così di Pippo Inzaghi

"Noi Inzaghi lo avevamo cercato anche l’anno precedente ma aveva già dato la sua parola al Bologna. Io non lo conoscevo personalmente. Pasquale Foggia si, perché erano stati insieme al Milan e poi aveva lavorato col fratello alla Lazio. Quindi visto che me ne parlava benissimo gli ho dato carta bianca. Pippo per venire da noi ha rinunciato a un ingaggio molto più alto in rossoblu. Lui è così, credo che Inzaghi sarebbe felice di allenare anche i ragazzi dell’oratorio. Vive di calcio e ama il calcio. Ha restituito fiducia all’ambiente e questo è stato il segreto di quest’anno. Inzaghi è il calcio. In ritiro quando ceniamo insieme difficilmente riusciamo a parlare di qualcosa che non sia calcio. Tra di noi c’è armonia, passione e comunità di intenti”.