Benzema sì, Ramos e Hazard no. Champions Real, tra una buona e due pessime notizie

Due assenze pesanti. Pesantissime. Zinedine Zidane e un dado che ancora non è tratto, perché deve sì battere lo Shakhtar ma dovrà affrontare la gara di Kharkiv senza pedine importanti. La prima è Sergio Ramos, la seconda è Eden Hazard. A queste s'aggiunge pure Federico Valverde ma il sospiro di sollievo per i Blancos arriva davanti col recupero di Karim Benzema.

Senza Benzema il Real è incerto Il recupero del francese è certamente la notizia migliore. Nei 21 convocati per l'Ucraina c'è pure la punta ex Lione, senza cui il Madrid ha sì vinto in Champions a Milano ma ha pure collezionato un pari e un ko nelle ultime due in Liga.

Lo stesso vale per Ramos Che non ci sarà, come detto, per infortunio. Senza di lui, due ko, un pari e una vittoria, a Milano. Però è arrivata, tra queste, anche la sconfitta con lo Shakhtar all'andata nella fase a gironi, 2-3 dove il Madrid ha ballato tanto in difesa.