Bergomi: "Inter, non puoi cambiare ogni anno. Il leader è Conte e va aspettato"

"A parte che sono indiscrezioni uscite a mezzo stampa e non da Conte, secondo me il divorzio tra Conte e l'Inter alla fine di questa stagione sarebbe una grandissima sorpresa". A dirlo è Beppe Bergomi, ex capitano dell'Inter presente questa sera nello studio di 'Sky'. "In questo momento - prosegue - l'Inter deve avere pazienza e non può ogni anno cambiare guida tecnica. E' lui il vero leader e attorno a lui deve costruire una squadra, bisogna dare tempo a un allenatore come Conte".