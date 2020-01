Berisha muro, ma non basta. Tomovic perde la testa. I voti di TMW

© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

Berisha 7,5 - Tiene i suoi in partita come può: un miracoloso intervento su Rrahmani nel primo tempo, una, anzi due repliche nella ripresa su Pazzini.

Tomovic 4 - La voglia di fare male non c'era, è evidente, ma la sua leggerezza costa tanto alla SPAL in un momento in cui davvero non aveva bisogno di altri ostacoli. Se arriva da un giocatore così esperto, fa doppiamente male.



Igor 4 - Marcatura blanda su Pazzini, che sul gol incorna indisturbato. Pecca ancora in concentrazione sul secondo gol, chiedendo un inesistente fuorigioco su Stepinski, che insacca.

Vicari 5 - La retroguardia sbanda notevolmente, firma anche un paio di errori in fase di impostazione davvero clamorosi. Dal 77' Felipe sv.

Cionek 5,5 - Maluccio da esterno sinistro di centrocampo, più a suo agio come terzino destro. Si fa notare anche per un paio di torri nell'area gialloblù.

Missiroli 5,5 - Da regista non convince: tanti i palloni persi, di rado indovina il corridoio giusto per velocizzare la manovra.

Kurtic 6 - In fase di costruzione le cose migliori le fa lui, con gli inserimenti in area e l'allargamento a sinistra per provare a cercare l'assist. Niente male per uno con le valigie pronte.

Valoti 5,5 - Tra i più intraprendenti nel primo tempo, nella ripresa, con l'uomo in meno, fatica come tutti i compagni e scompare.

Strefezza 6 - Di gran lunga il miglior in fase di possesso per i suoi, ma quanto è libero Lazovic sulla sua corsia... per salvarsi una sola fase non basta. Dall'83 Floccari sv.

Paloschi 5 - Ha una grande occasione per riequilibrare le sorti dell'incontro subito dopo il vantaggio di Pazzini, ma la fallisce. Dal 56' Di Francesco 6 - Prova ad aggiungere vivacità all'attacco estense, riuscendoci solo in parte e comunque non essendo mai pericoloso.