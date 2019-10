Il presidente del Monza Silvio Berlusconi ha parlato a margine della vittoria del club brianzolo contro l’Albinoleffe. È stata l’occasione per parlare anche della sfida al vertice in Serie A tra Juventus e Inter: “Ho visto qualche partita, a volte hanno giocato bene, altre non sembravano ritrovarsi e hanno dato vita a prestazioni scialbe. Questo nel calcio succede quasi sempre, ricordiamoci che il 50% dei risultati è legato alla bravura e l’altro 50% alla fortuna, ed in questo 50 inserisco anche il fattore arbitrale che non è prevedibile. E’ difficile sconfiggere una squadra come la Juventus che è abituata a vincere”, riporta TuttoC.com.