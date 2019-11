Nella sua intervista a Radio Rai il direttore sportivo del Bologna, Riccardo Bigon, è tornato anche sul rigore concesso all'Inter nella sfida di sabato al Dall'Ara: "Perdere all'ultimo minuto con un rigore molto discutibile rappresenta una delusione grande. I punti che abbiamo sono meno rispetto a quelli che meritavamo, la sconfitta è stata pesante. Orsolini è il primo a essersi reso conto della piccola ingenuità commessa. Quello che ci terrei a sottolineare è che visto che possiamo rivedere gli episodi al VAR il protocollo dovrebbe essere quello di non fischiare subito per contatti non clamorosi. Nell'occasione di sabato il contatto è minimo e il VAR in quel caso non poteva poi intervenire perché non era un chiaro ed evidente errore. Secondo me va rivisto proprio questo, si deve lasciar proseguire e casomai andare a rivedere".