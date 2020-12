Biscotto del Real? Casemiro: "Domani una finale. Qui le finali non si giocano, si vincono"

vedi letture

Paura del biscotto tra Real Madrid e Borussia Moenchengladbach per l'Inter di Antonio Conte? Dopo le parole dello stesso tecnico nerazzurro, che ha voluto spazzare via ogni dubbio sulla regolarità della partita tra spagnoli e tedeschi, sono arrivate anche quelle di Casemiro, centrocampista dei Blancos: "Domani per noi sarà una finale e qui le finali non si giocano, si vincono".