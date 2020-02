vedi letture

Blocco Champions e fuga da Manchester: Sarri sogna Gabriel Jesus per la sua Juve

La Juventus pensa a Gabriel Jesus. Il brasiliano del Manchester City potrebbe lasciare il club inglese a fine stagione anche a causa dell'esclusione forzata dalla Champions League per i prossimi due anni, tra l'altro con un prezzo decisamente più alla portata rispetto all'estate scorsa, quando Sarri lo aveva inserito nella lista dei sogni proibiti e proibitivi. Il tecnico dei bianconeri è letteralmente innamorato calcisticamente dell'attaccante dei Citizens che si potrebbe liberare per 70 milioni di euro nel caso in cui fosse lui a chiedere di lasciare la squadra di Guardiola. Un'alternativa a Mauro Icardi, che la moglie Wanda Nara spingerebbe volentieri alla corte della Vecchia Signora e che costa la stessa cifra del brasiliano. La differenza sta nell'età oltre che nelle caratteristiche, visto che sono ben 5 gli anni che separano i due giocatori e che dunque spostano la bilancia in favore di Jesus. A riportarlo è Tuttosport.