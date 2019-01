© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Kevin-Prince Boateng è a un passo dal Barcellona. L'indiscrezione trova ovviamente eco anche in Spagna, in particolare su Mundo Deportivo. Secondo il noto quotidiano catalano, l'attaccante del Sassuolo risponde al "profilo Larsson" cercato dai blaugrana per sistemare l'attacco in questo mercato di gennaio. Un calciatore con grande esperienza, che ha già giocato in una big (Milan) e conosce la Liga spagnola grazie alla sua esperienza al Las Palmas del 2016-2017. Caratteristiche che lo rendono simile, appunto, al centravanti svedese Henrik Larsson, acquistato dal club culé nel 2004.