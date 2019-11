© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Calcio e razzismo, oggi come ieri. Ne sa qualcosa Kevin-Prince Boateng, che nel 2013 fu bersagliato da cori razzisti in un'amichevole tra Pro Patria e Milan. Il ghanese, oggi alla Fiorentina, reagì in maniera molto simile a quanto fatto da Mario Balotelli contro il Verona, scagliando il pallone contro i "tifosi". Via Instagram, KPB ha mandato il suo messaggio: "Sei anni dopo niente è cambiato, ma non ci arrendiamo. Continuiamo a lottare tutti insieme contro il razzismo". Tra i commenti, quello di SuperMario, che ha semplicemente applaudito l'ex compagno di spogliatoio in rossonero.