Boateng: "Peccato non aver dimostrato il mio valore con la Fiorentina. Se torno spacco tutto"

Kevin Prince Boateng, centrocampista del Besiktas, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Ecco le sue parole sulla sua avventura alla Fiorentina: "Sono molto vicino a loro, ho parlato con Vlahovic. È un momento brutto per tutti, sono nel mio cuore anche se non hanno visto il vero Boateng. Ho un po' di rammarico, sono arrivato a Firenze per far vedere tanto ma non ci sono riuscito. Ma non si sa cosa succederà. Se avrò la possibilità di tornare spaccherò tutto, lì c'è una piazza giusta. Da fuori non vedi mai certe cose. L'ho fatto con il cuore, hanno tanto potenziale. Ha aiutato un po' tutti, hanno fatto un campionato straordinario. Chiesa, Castrovilli, Vlahovic, davanti hanno un bel futuro".