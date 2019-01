© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Kevin-Prince Boateng saluta l'Italia. Il ghanese ex Milan e ormai anche ex Sassuolo ha rilasciato delle dichiarazioni a Sky Sport, prima della partenza direzione Barcellona: "Sono un po' triste, era difficile salutare questo gruppo fantastico. Era importante per me ringraziare tutti per questi mesi, ho tanto rispetto per la società e ho voluto farlo in prima persona. Grazie Sassuolo, ma il Barça è una chance unica, una grande emozione. Dalle sfide con il Milan è passato tanto tempo, le emozioni oggi sono tante. Spero in un gol nel Clásico al Bernabéu”.