© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Lo Chief Football Officer del Milan Zvonimir Boban, nel corso del suo intervento dal palco durante il Festival dello Sport a Trento, s'è a lungo soffermato sulla decisione di esonerare Marco Giampaolo: Il momento al Milan è abbastanza difficile perché mandare via l’allenatore è una sconfitta. Marco è una bravissima persona ed è una dispiacere enorme. E’ stata una scelta presa all’unanimità, volta solo ed esclusivamente a migliorare il gioco del Milan. Se vedo che non si riesce più a spingere, allora pensi di cambiare. Voglio il bene di questo club e intendo riportarlo ai livelli del mio Milan. Ci stiamo impegnando su tutti i fronti perché possa accadere presto. I risultati non dipendono solo dal tecnico, ci sono i giocatori e i dirigenti. Siamo tutti colpevoli di una eventuale disfatta.