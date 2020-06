Boga sterile, Bourabia fa il bello e il cattivo tempo del Sassuolo: i voti di TMW

Atalanta-Sassuolo 4-1 (16’ Djimsiti, 31’ Zapata, 37’ aut. Bourabia, 66’ Zapata, 90+2’ Bourabia)

Consigli 5 - Ci prova, ma l'Atalanta nel primo tempo arriva da tutte le parti. Sul primo gol di Zapata, quello del 2-0, sembra avere più di qualche colpa per l'uscita fuori tempo

Toljan 5 - Spinge bene nei primi 10 minuti, poi un problema fisico lo condiziona e dalla sua parte l'Atalanta affonda come una lama nel burro (dal 46' Muldur 6 - Si fa saltare in testa da Zapata sul 4-0, ma il suo ingresso porta vivacità alla manovra offensiva neroverde).

Marlon 4,5 - Sbaglia tanto, troppo. Sul primo gol di Djimsiti si fa anticipare in maniera piuttosto netta. Nel corso della partita ne azzecca ben poche (dal 69 Magnani 6 - Entra a risultato compromesso, non commette errori)

Peluso 4,5 - Col compagno di reparto, non riesce a dare solidità e sbaglia su tanti posizionamenti e tante chiusure

Kyriakopoulos 5 - Col pallone fra i piedi se la cava abbastanza bene, ma spesso e volentieri il Papu Gomez passa dalle sue parti e lui difficilmente gli sta dietro

Bourabia 5,5 - Sfortunato sull'autogol. Poi diversi altri errori disseminati nell'arco dei 90'. Fino al 92', quando trova una bella punizione e segna il gol della bandiera

Locatelli 5 - Fuori giri un po' come tutta la squadra neroverde. Non trova né spazi né tempi giusti, perdendo spesso i duelli individuali (dal 77' Obiang sv)

Berardi 5 - Ci prova ma senza grossi risultati. Scende spesso sulla linea del centrocampo per trovare palloni giocabili, ma in quella posizione è decisamente poco pericoloso per la retroguardia bergamasca (dal 61' Djuricic 6 - Il suo ingresso dà fantasia e idee all'attacco neroverde. Bello l'assist non sfruttato da Haraslin).

Defrel 5,5 - Il più attivo e pimpante dell'attacco di De Zerbi. Parte alle spalle di Caputo, poi si sposta a destra. Sue le occasioni più pericolose del Sassuolo

Boga 5 - Da un piccoletto come lui ci si aspettava una forma fisica subito al top. Invece le gambe sembrano pesanti e le idee assenti. Mai pericoloso nell'ora di gioco in cui resta in campo (dal 61' Haraslin 5,5 - E' giovane e ci mette tanta buona volontà, risultando spesso presente nelle azioni offensive. Ma quell'errore davanti alla porta all'81' grida vendetta).

Caputo 5,5 - Corre tanto e spesso a vuoto perché i compagni non lo supportano granché. Visti i pochi palloni giocabili scende sotto il centrocampo a cercare idee, a volte le trova ma non vengono mai finalizzate

Roberto De Zerbi 5 - Il suo Sassuolo parte bene, ma si sgonfia dopo 10 minuti di gioco. Decisamente troppo poco, visto il tasso di talento in campo. Per un'ora di gioco buona è in balia dell'Atalanta e non riesce a trovare soluzioni, anche se nel secondo tempo le cose migliorano leggermente