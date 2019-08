© foto di Federico De Luca

Nuove sul mercato in attacco del Bologna, raccontate da La Gazzetta dello Sport oggi in edicola. Gli emiliani sono vicini a Gustavo del Corinthians: per il classe '94, offerta da 5 milioni contro gli 8 richiesti. In uscita, il Fenerbahce ha chiesto invece Federico Santander mentre Falletti ha proposte all'estero.