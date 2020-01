© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Bologna non ha fretta sul mercato: la classifica è decisamente migliorata nel mese di dicembre e così la società può muoversi con minor frenesia rispetto al gennaio 2019. In difesa gli obiettivi restano i soliti (Juan Jesus e Ibanez su tutti) ma la società valuterà con calma un eventuale innesto, anche perché Krejci è prossimo al rientro e il rendimento dei difensori in rosa sta soddisfacendo. Ceduto Destro al Genoa, in attacco l’obiettivo è Musa Barrow ma l’accordo con l’Atalanta non è vicino, sia per le cifre che per la formula. Nei prossimi giorni previsti nuovi incontri. Lo riporta Viaemilianews.com.