Bologna, Avenatti ai saluti: lo aspetta lo Standard Liegi

© foto di Federico Gaetano

Felipe Avenatti è pronto a salutare definitivamente il Bologna: come riporta Sky Sport, il club felsineo avrebbe trovato l'intesa con lo Standard Liegi per la cessione a titolo definitivo dell'attaccante uruguaiano, rientrato dal prestito al Kortrijk. Per Avenatti si prospetta dunque una nuova avventura in terra belga.