ufficiale Standard Liegi, arriva la risoluzione contrattuale per l'ex bolognese Avenatti

Felipe Avenatti è da oggi un giocatore svincolato. L'ex Ternana e Bologna, 29 anni, ha risolto il suo contratto con lo Standard Liegi. Arrivato nel 2019, l'uruguayano ha trovato poco spazio in Vallonia, raccogliendo solo 40 presenze e segnando 5 reti. In mezzo, tante cessioni in prestito: Anversa, Union Saint-Gilloise e infine Beerschot.